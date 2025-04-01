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İskenderun il mi oldu 2025?

İskenderun il mi oldu 2025?
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İskenderun, limanı ve sanayi tesisleri ile önemli bir ekonomik merkezdir. İlçe, Hatay'ın en kalabalık bölgelerinden biridir. Hatay'ın İskenderun ilçesi, il olmaya aday. Peki, İskenderun il mi oldu 2025?

İskenderun'un nüfusu 1950-1980 yılları arasında %274 oranında artmıştır. Böylece ilde, Antakya merkez ilçesinden sonra en fazla nüfusu barındıran İskenderun, aynı zamanda nüfusu en hızlı büyüyen ilçe de olmuştur. Nüfus yoğunluğu ve endüstrisi açısından Hatay'ın ve özellikle Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biridir. Peki, İskenderun il mi oldu 2025?

İSKENDERUN İL Mİ OLDU 2025?

İskenderun; Hatay İlinin en büyük ilçesi olmasının yanı sıra Türkiye'nin önde gelen en büyük ilçelerinden biri olup, özellikle ticaret, sanayi, deniz ticareti ve turizm alanında hızla gelişen güzide bir şehirdir. Tarihi geçmişi, kültürel yapısı, sanayi ve ticaret sektöründeki gelişmeler, ekonomi unsurları, deniz, yayla, hava ve inanç turizmi bakımından sahip olduğu zengin ve sahip olduğu liman sahası ile de adından sıkça söz ettirmektedir.

İskenderun il değildir. İskenderun ilçe durumundadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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