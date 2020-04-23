İskenderun Halk Eğitim Merkezi 100 bin maske üretti İskenderun Halk Eğitim Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 100 bin maske üretti.

İskenderun Halk Eğitim Merkezi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 100 bin maske üretti.

Merkez müdürü Bekir Durur, AA muhabirine, salgının görülmesinin ardından öğretici ve kursiyerlerle kolları sıvadıklarını söyledi.

Kurumlar ve vatandaşlar için maske üretimi geçtiklerini dile getiren Durur, salgının başlangıcından bu yana 100 bin maske ürettiklerini belirtti.

Durur, kendilerine destek olan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'e de teşekkür ederek hedeflerinin 200 bin maske üretimi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA