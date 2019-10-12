İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nden barış pınarı harekatına kan bağışı kampanyası

12.10.2019 16:52

İskenderun Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu, üyeleriyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için kan bağışında bulundu.



Türkiye'nin terör koridorunu temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na bir destekte İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nden geldi.



İGC Başkanı Veysel Cıncık ve yönetim kurulu üyeleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.



İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı J.Yüzbaşı Ferit Gül, Türk Kızılayı İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, emniyet teşkilatı mensupları, milli eğitim camiası ve gazetecilerin katıldığı anlamlı etkinlikte konuşan İGC Başkanı Veysel Cıncık, bugün burada kan bağışında bulunmalarının nedeninin harekat için kan bağışının önemine dikkat çekmek olduğunu söyledi.



İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, "Kanın ne kadar önemli olduğunu anlatmak maksatlı burada Barış Pınarı Harekatına katılan aslanlarımızın, askerlerimizin olur da ihtiyacı olur hazırda, tedbiren bütün arkadaşlarımızla kan bağışında bulunmak için bir araya geldik. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ne bu anlamlı etkinlik için teşekkür ediyoruz" dedi.



İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İskenderun polisi kan bağışına büyük katkı sağladı.



Kaymakam Yönden, kan bağışının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. - HATAY

Kaynak: İHA