İskenderun Futbol Kulübü 2. Lig'e yükselirse 1 milyon lira prim dağıtılacak
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Futbol Kulübü'nün play-off finalini kazanıp Misli.com 2. Lig'e yükselmesi durumunda iş insanlarının katkılarıyla 1 milyon lira prim verileceğini bildirdi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Futbol Kulübü'nün play-off finalini kazanıp Misli.com 2. Lig'e yükselmesi durumunda iş insanlarının katkılarıyla 1 milyon lira prim verileceğini bildirdi.
Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İskenderun ekibinin 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.
İskenderun temsilcisine play-off'ta başarılar dileyen Doğan, "İskenderun'un bir üst lige yükselmesi halinde valiliğimiz koordinesinde iş insanlarımızın katkılarıyla 1 milyon lira şampiyonluk pirimi verilecektir." ifadelerini kullandı.
Misli.com 3. Lig'de mücadele eden ve play-off finaline yükselen İskenderun Futbol Kulübü, 24 Mayıs saat 20.00'da İstanbul'da Bucaspor 1928'le karşılaşacak. Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak finali kazanan takım adını 2. Lig'e yazdıracak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli