İskenderun Futbol Kulübü 2. Lig'e yükselirse 1 milyon lira prim dağıtılacak
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İskenderun Futbol Kulübü 2. Lig'e yükselirse 1 milyon lira prim dağıtılacak

İskenderun Futbol Kulübü 2. Lig'e yükselirse 1 milyon lira prim dağıtılacak
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Futbol Kulübü'nün play-off finalini kazanıp Misli.com 2. Lig'e yükselmesi durumunda iş insanlarının katkılarıyla 1 milyon lira prim verileceğini bildirdi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Futbol Kulübü'nün play-off finalini kazanıp Misli.com 2. Lig'e yükselmesi durumunda iş insanlarının katkılarıyla 1 milyon lira prim verileceğini bildirdi.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İskenderun ekibinin 2. Lig yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

İskenderun temsilcisine play-off'ta başarılar dileyen Doğan, "İskenderun'un bir üst lige yükselmesi halinde valiliğimiz koordinesinde iş insanlarımızın katkılarıyla 1 milyon lira şampiyonluk pirimi verilecektir." ifadelerini kullandı.

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden ve play-off finaline yükselen İskenderun Futbol Kulübü, 24 Mayıs saat 20.00'da İstanbul'da Bucaspor 1928'le karşılaşacak. Tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak finali kazanan takım adını 2. Lig'e yazdıracak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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