İskenderun FK: 1-1
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İskenderun FK: 1-1

İskenderun FK: 1-1
Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kalıp çeyrek finalde Yomraspor'u eleyen Fethiyespor, yarı final ilk maçında sahasında İskenderun Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'a kalıp çeyrek finalde Yomraspor'u eleyen Fethiyespor, yarı final ilk maçında sahasında İskenderun Futbol Kulübü'yle 1-1 berabere kaldı. Konuk takımın golünü 61'inci dakika Abdurrahman Kuyucu kaydederken, Fethiyespor'un sayısını Anıl Arıcıoğlu attı. Rövanş karşılaşması 19 Mayıs'ta İskenderun'da oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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