: İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yangın

15.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:48

İskenderun Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde, jeneratör odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hastanenin acil bölümündeki jeneratör odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane içerisinde oluşan yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. Acil durumda olan bazı hastalar ise çevredeki hastanelere sevk edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Kaynak: AA

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