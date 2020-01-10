İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı
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İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.

10.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:16
İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheliden 21'i tutuklandı

HATAY'ın ilçesinde, 800 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7 Ocak'ta 800 polisin katılımıyla yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 23 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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