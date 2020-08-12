İskenderun'daki uluslararası liman, Lübnan'a destek için hazır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Beyrut ziyareti sırasında İskenderun ve Mersin uluslararası limanlarının Lübnan'ın hizmetinde olacağına yönelik açıklamasına İskenderun'dan destek geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Beyrut ziyareti sırasında İskenderun ve Mersin uluslararası limanlarının Lübnan'ın hizmetinde olacağına yönelik açıklamasına İskenderun'dan destek geldi.

LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği Genel Müdürü Gündüz Arısoy, AA muhabirine, Lübnan'a tüm imkanlarıyla yardım etmek ve destek olmak için hazır olduklarını belirtti.

Arısoy, Beyrut'taki patlama neticesinde bir süreliğine kullanım dışı kalan limanın alternatifi olarak LimakPort İskenderun Limanı'nın kapasitesi ve hizmet kalitesiyle yardıma hazır olduğunu bildirdi.

Böylesi zor bir durumda dost ülke Lübnan'a destek için tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını vurgulayan Arısoy, şöyle devam etti:

"LimakPort İskenderun, 1 milyon TEU konteyner, 4 milyon ton dökme genel kargo, 200 bin adet araç kapasitesine sahip 15 bin metrekare depolama alanı ve 1 milyon metrekarelik sahası ile Beyrut için gelebilecek ekstra yükler için yeterli kapasitesi mevcuttur. Transit işlemleri hızlı bir şekilde tamamlanıp sevkiyata hazır hale getirilecektir. Limanımıza 14 adet konteyner hattı haftalık 11 adet servis ile uğrak yapmaktadır. Ayrıca tarifesiz sefer yapan her turlu dökme, genel kargo ve Ro-Ro gemisi yanaşabilmektedir. Limanımız 552 metre ve 370 metrelik lineer rıhtımları ve 260 metrelik çift tarafı parmak iskelesi ile toplamda bin 442 metre rıhtım uzunluğu ve 15,5 metre su derinliği ile 400 metre uzunluğa 160 bin GRT'a kadar gemileri kabul edebilmektedir."

İskenderun'un Beyrut'a yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran Arısoy, Beyrut'a 6 saatlik surede ulaşılabileceğinin mümkün olduğu anlattı.

"Yardıma ve hizmete hazır"

Bu sayede Lübnan'ın ithalat ve ihracat trafiğinin aksamadan devam edebileceğini belirten Arısoy, "Pandemi dönemi ve patlamanın etkisi ile zor günler yaşayan Lübnan'ın bir de ithalat ve ihracat trafiğinin aksaması daha da büyük sorunlara yol açacaktır. LimakPort İskenderun Limanı, Lübnan'a en yakın alternatif liman olarak yardıma ve hizmete hazırdır." ifadesini kullandı.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hikmet Çinçin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın, açıklamalarını desteklediklerini kaydetti.

İskenderun'un önemli bir liman bölgesi olduğuna değinen Çinçin, "Daha önceki yıllarda da mesela Irak krizinde de çok önemli bir lojistik üs olarak görev yapmış bir yer İskenderun Limanı. Altyapısı da müsait, Lübnan'ın hizmetinde de olacak olması tabii ki mümkün. Bizler de destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA