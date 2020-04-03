İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (4) TUTUKLANDIHatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin boşalması sonucu 24 araca çarpan ve 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin boşalması sonucu 24 araca çarpan ve 6 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın sürücüsü Bayram Avcıoğlu, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücü Avcıoğlu, tutuklandı.

Kaynak: DHA