İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (2) YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERHatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burhan İshakoğlu (35) ile oğlu Onur İshakoğlu'nun (16), eczaneye gitmek için evden çıktıkları öğrenildi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Burhan İshakoğlu (35) ile oğlu Onur İshakoğlu'nun (16), eczaneye gitmek için evden çıktıkları öğrenildi.

Baba-oğulun cenazeleri sabah saatlerinde yakınları tarafından teslim alınarak, helallik için evlerinin önüne getirildi. Buradan da cenaze aracıyla Çankaya Mezarlığı'na götürülen baba-oğul, koronavirüs tedbirlerinin alındığı cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA