İskenderun'daki asayiş operasyonunda 6 gözaltı
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İskenderun'daki asayiş operasyonunda 6 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık, yaralama, aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet birimlerince 9 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

İskenderun'daki asayiş operasyonunda 6 gözaltı
06.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:43

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık, yaralama, aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet birimlerince 9 ayrı adrese yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde sorumluluk bölgelerinde meydana gelen ikametten, iş yerinden, otodan hırsızlık ve ateşli silahlarla işlenen suçların önlenebilmesi, suç unsurlarının ele geçirilmesi ile haklarında yakalama emri bulunan şahısların yakalanması için belirledikleri 9 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda ruhsatsız tabanca, bıçak, 31 UK 181 plakalı üzerinde haciz kararı bulunan motosiklet, haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan M.T., S.O., Z.K., İ.A., Y.E.K. ve T.A.Ö. adlı 6 şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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