İskenderun'da Yüz Yıllık Hayal Gerçek Oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz kıyısı doldurularak kayalık zemine inşa edilen Nihal Atakaş Camisi'nin resmi açılışı, şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Nihal Atakaş Camisi, Osmanlı, Selçuklu ve modern mimariyle inşa edildi. Yaklaşık 8 bin metrekare alan üzerinde kurulan ve aynı anda 2 bin kişinin namaz kılabileceği cami, İskenderun Belediyesi ve hayırsever iş adamı Recep Atakaş tarafından yaptırıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, iş adamı Recep Atakaş'ın eşi Nihal Atakaş adına yaptırılan caminin şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışının yapılacağını belirtti.

Sahil şeridinde bir cami hayali olan İskenderunluların bu isteğinin gerçekleştiğini ifade eden Başkan Seyfi Dingil, "İskenderun halkının yüz yıllık hayaliydi. Allah bizlere nasip etti. 32 metre derinliğe kadar her biri bir buçuk metre genişliğinde olan yüzden fazla fore kazık çakılıp deniz doldurularak inşa edilen cami 3 yıllık zorlu bir yapım sürecinden geçti. Caminin gerek mimarisi gerekse çevre imarı için çok çalıştık. Türkiye'de nadir camilerden birisi oldu. Bir benzeri Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan ve 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilen camide aynı anda 2 bin kişi namaz kılabilecek. Sahile cami yapılırmı eleştirisiyle karşılaştık tepkilere ve zorluklara maruz kaldık. Bunlara rağmen bu caminin inşasını tamamladık. İskenderun Belediyesi olarak çok emek ettik" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA