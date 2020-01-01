İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı
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İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

01.01.2020 00:06 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:12
İskenderun'da yılbaşı gecesini şimşekler aydınlattı

'ın ilçesinde etkili olan şimşekler ve gök gürültüsü geceyi gündüze çevirirken şiddetli yağmur ve hayatı olumsuz etkiledi.


İskenderun körfezinde gün batımı saatinde kararan hava beraberinde sağanak yağmuru getirdi. Şiddetli yağmur ve dolu yağışı ise İskenderun şehir merkezinde cadde ve sokaklarda su taşkınlarına sebep oldu. Şiddetli yağmur gök gürültüsü ve şimşeklerin ışıltısı yılbaşı gecesini adeta gündüze çevirdi. - HATAY

Kaynak: İHA
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