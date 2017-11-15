İskenderun'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İskenderun ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı ileri sürülen adreslere düzenlenen operasyonda, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu, birer adet laptop ile taşınabilir hard disk, bin 60 lira para ile bahiste oynatılan dokümanlara el konuldu.



Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir, Hürriyet ve Çay mahallelerinde yasa dışı bahis oynatıldığı ileri sürülen 4 adrese operasyon düzenledi.



Düzenlenen operasyonda, bin 490 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu, birer adet laptop ile taşınabilir hard disk, bin 60 lira para ile bahiste oynatılan dokümanlara el konuldu.



Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.