İskenderun'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları

İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler operasyonlarda 991 captagon, çok sayıda cinsel içerikli ürün, bir miktar eroin ve esrar ele geçirdi.

Operasyonlarda 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş