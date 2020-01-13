İskenderun'da uyuşturucu uygulaması
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İskenderun'da uyuşturucu uygulaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 200 polis, çok sayıda eğitimli köpekle zehir tacirlerine yönelik uygulama yaptı.

13.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:00
İskenderun'da uyuşturucu uygulaması

HATAY'ın ilçesinde 200 , çok sayıda eğitimli köpekle zehir tacirlerine yönelik uygulama yaptı.

İskenderun İlçe 'nde görevli 200 polis, 3 ekip halinde zehir tacirlerine yönelik uygulama başlattı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında mahalle halkı da narkotik polisine teşekkür etti. Dedektör köpeklerle sokakları ve araçları didik didik arayan polis ekipleri, şüphelendikleri birçok kişiye de kimlik kontrolü yaptı. Devam eden uygulamaların ilçe genelinde yaygınlaştırılacağı öğrenildi.


Kaynak: DHA
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