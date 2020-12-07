İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

07.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:02
İskenderun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 233,55 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Modern Evler Mahallesi'nde 2 adrese operasyon düzenleyen polis, 233,55 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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