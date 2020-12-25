İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

25.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:07
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada Özel Harekat unsurları eşliğinde belirlenen 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, F.E., H.K. isimli şahısların Modernevler Mahallesi'nde ikametlerinde yapılan aramada, 142 gram gelen uç diye tabir edilen sentetik kannabinoid, 4 adet ecstasy hap, 6 fişek halinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette daralı 2.10 gram gelen metamfetamin, 1 adet yeşil reçeteye tabi hap, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve şarjör, G.S. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 73 gram gelen uç diye tabir edilen yere dökülmüş vaziyette sentetik kannabinoid, daralı 30 gram gelen toz halinde sentetik kannabinoid, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 12:15:06. #1.15#
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