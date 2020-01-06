İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

06.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:54

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de desteğiyle sabah saatlerinde baskın yapan ekipler, 23 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 3 kişi ise aranıyor.

Kaynak: DHA