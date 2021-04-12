İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
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İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İskenderun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında, F.Y. ve M.T'nin adreslerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu maddesi ile sıvı kannabinoid ele geçirildi.

F.Y ile M.T hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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