İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

16.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:07
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda Gültepe Mahallesi'nde bulunan A.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 4 parça halinde daralı 2 bin 796 gram gelen UC diye tabir edilen sentetik kannabinoid, 3 parça halinde 95.9 gram gelen toz halinde sentetik kannabinoid, pet şişe içerisinde sıvılaştırılmış daralı 156 gram sentetik kannabinoid, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi.

Buluttepe Mahallesi'nde de E. Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 780 gram sentetik kannabinoid, 192 gram kenevir bitkisi tohumu, 0.45 gram uyuşturucu esrar, 1 adet kurusıkı tabanca, şarjör ve 20 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

İskenderun'da uyuşturucu operasyonu
İskenderun'da uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
İskenderun'da fırtına; konteynerler devrildi
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
Eyüpsultan'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri: Adana'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Merve Dizdar Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Ersun Yanal Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 12:07:55. #1.14#
title