İskenderun'da uyuşturucu operasyonu Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelçay Mahallesinde ikamet eden M.H. isimli şahsın evinde arama yapıldı. İkametin yanında bulunan bina ve ikametinin yanındaki boş tarlada boyları 70 ile 110 santim aralığında toplam 4 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli M.H. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA