İskenderun'da uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmada, F.B. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 1000 adet captagon, 3 adet özel reçeteye tabi hap ele geçirildi.

İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince koordineli olarak durdurulan ve içerisinde R.T. ve H.T. isimli şahısların bulunduğu otomobilde yapılan aramada ise 30.85 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheliler F.B., R.T. ve H.T. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı