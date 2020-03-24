İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek
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İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek

İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, maske üretimi ve dezenfektan için harekete geçtiklerini, ilk üretimleri sağlık çalışanları başta olmak üzere sınırda görev yapan Mehmetçiğe göndereceklerini söyledi.

24.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:58
İskenderun'da üretilen maske ve dezenfektanlar Mehmetçiğe gönderilecek

İSKENDERUN Kaymakamı İskender Yönden, maske üretimi ve dezenfektan için harekete geçtiklerini, ilk üretimleri sağlık çalışanları başta olmak üzere sınırda görev yapan Mehmetçiğe göndereceklerini söyledi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında çeşitli kurumlara dağıtılacak maske ve dezenfektanlarla ilgili toplantı düzenledi. Kaymakamlık avlusunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı M. Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Köseoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Volkan Yeter, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ahmet Tokgöz, İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Yıldırım, Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri katıldı.  Kaymakam İskender Yönden, koronavirüs ile mücadelede özellikle sağlık alanında eksikliği hissedilen maske temini konusunda harekete geçtiklerini belirterek, "İlk üretilen maskelerimizi sağlık çalışanlarına vereceğiz. Yarından sonra üretileceklerin 10 bin adetini de sınırda görev yapan Mehmetçiklerimize göndereceğiz. İskenderun Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay maske üretimine geçti. Kentin ihtiyacına yetecek kadar maske üretimi için gerekli koşullar temin edildi. Meslek lisemiz ile ilgili bir çalışmamız var onun da devreye girmesiyle günlük 30 bin maske üretmeyi hedefledik. Önümüzdeki hafta içinde plastik çatal kaşık üretmeye başlayacağız. Bu konuda kurumlararası koordinasyon sağlandı. Bu arada İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nin katkılarıyla Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretimi yapılan 500 kilogram dezenfektan satın alındı. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere çeşitli kurumlara ve sınırda görev yapan birliklerimize dağıtımı yapılacak. Bizim halkımızdan tek talebimiz, evde kalmalarıdır" dedi.'TÜM İMKANLARIMIZI KULLANIYORUZ'

Koronavirüsün gündeme geldiği günüden bugüne tüm kurumlarla birlikte koordineli bir çalışma izlediklerini belirten Başkan Tosyalı, "Belediyemizin tüm imkanlarını İskenderunlu hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Temizlik işleri ve zabıta müdürlüğü 7 gün 24 saat ve vefa hattımız her arayan ihtiyacı talebi olanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. 45 mahallemiz var, sokaklarımız ve caddelerimiz yıkanıyor. Kadın kültür merkezlerimizde maske üretiyoruz."


Kaynak: DHA

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