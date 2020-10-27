İskenderun'da terör operasyonu sırasında patlama: 2 terörist öldürüldü (4)

VALİ DOĞAN: TERÖRİSLER PARAMOTOR İLE AMANOSLARA İNDİHatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi.

VALİ DOĞAN: TERÖRİSLER PARAMOTOR İLE AMANOSLARA İNDİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi. Doğan, çatışma sırasında etkisiz hale getirilen bir teröristen kendisini patlattığını, kaçan ikinci teröristin ise güvenlik birimlerinin takibi sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Amanosların PKK terör örgütünün uzun yıllardır yerleştiği bir lokasyon olduğunu kaydeden Vali Rahmi Doğan, zaman zaman 150-200 kişiden oluşan terörist grupların tespit edildiğini belirtti. 22 Ağustos'ta güvenlik birimleri tarafından yapılan operasyonda 3 teröristin, 18 Ekim tarihinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildiğini kaydeden Vali Doğan, şunları söyledi:

"19 Ekim'de bir teröristi sağ, bir teröristi ise ölü olarak yakalamıştık. Sağ olarak yakalamış olduğumuz terörist gri listede aranan HDP Muş eski Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, bugün itibariyle adli birimler tarafından tutuklanmıştır. İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik grubun 2 parti halinde birisi 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen bir aletle, Mümbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar Dağı'na indiklerini tespit ettik. Bu tespit neticesinde güvenlik birimlerimizin çalışması 19 Ekim tarihinde neticesini verdi. 1 teröristi etkisiz hale getirdik, bir teröristi canlı olarak yakaladık. Bugün geri kalan 2 teröristin yerini istihbarat birimlerimiz yine tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Hava Kuvvetleri unsurlarınca sabah saatlerinde teröristlerin bulunduğu noktalar vuruldu. Yine aynı esnada hem emniyet, hem polis hareket timlerimiz bölgede operasyonlara devam etti. Bugün İskenderun'a inen bu iki terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırmaları neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. İlk etapta Payas'taki kontrol noktasında bir temas yaşandı. Peşinden İskenderun Çevre Yolu'nda tekrar güvenlik birimlerimiz bunları sıkıştırdılar. Gelmiş oldukları araçtan inerek kaçarken bir terörist imha edildi. Bir terörist o esnada kendisini patlattı. İkinci terörist güvenlik birimlerimizin takibi sonucunda biraz önce etkisiz hale getirildi. Bugün itibariyle Amanos Dağları'nda PKK terör örgütü imha edilmiştir. Herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır. Bunu gönül rahatlığı içerisinde tüm halkımıza söylemek istiyorum. Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Herhangi bir can kaybımız olmadan operasyonu sevk ve idare ettiler, neticeyi aldılar. Birkaç hafif yaralımız var. Bunların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Ufuk AKTUĞ - İzzet NAZLI/İSKENDERUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ