İskenderun'da tarihi eser ele geçirildi
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İskenderun'da tarihi eser ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 adet insan heykeli, 3 adet sikke ele geçirildi.

İskenderun'da tarihi eser ele geçirildi
31.08.2020 17:23 | Son Güncelleme: 31.08.2020 17:35

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen operasyonunda 2 adet insan heykeli, 3 adet sikke ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İskenderun KOM Grup Amirliği Ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, İskenderun Ağır Bakım yakınlarındaki trafik ışıklarında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen insan heykeli ile 3 adet sikke ele geçirildi.

İsmi açıklanmayan araç sürücüsü şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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