İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü
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İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü

İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir mahallede vatandaşlar, 5 gündür sularının kesik olduğunu belirtip, Kurban Bayramı'na susuz girdikleri için tepki gösterdi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir mahallede vatandaşlar, 5 gündür sularının kesik olduğunu belirtip, Kurban Bayramı'na susuz girdikleri için tepki gösterdi.  

İlçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde oturanlar, 5 gündür sularının akmaması nedeniyle tepki gösterdi. Mahallede oturan yüzlerce kişi, sokağa çıkıp su kesintisinin sona ermesini istedi. Kurban Bayramı arifesinde yaşanılan su kesintilerinden dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle halkı, bunu çözecek kurumların görevini yapmalarını istedi. Havaların sıcak seyretmesinin de üstüne eklendiğinde durumun tahammül edilemeyecek hale geldiğini belirten vatandaşlar, Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) yetkililerinin soruna bir an evvel çozum bulmalarını istedi.Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan HATSU ise su kesintilerinin sorumlusunun kendileri olmadığını, elektrik kesintisi nedeniyle suların kesildiğini bildirdi.


İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü
İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü
İskenderun'da suları 5 gündür kesik olan mahalleli sokağa döküldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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