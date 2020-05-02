İskenderun'da silahlı kavgaya karışan 4 kişi tutuklandı

İSKENDERUN'da, silahlı kavga sonrası polisin şüphelilere ait 5 farklı adreste yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 kök kenevir ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İSKENDERUN'da, silahlı kavga sonrası polisin şüphelilere ait 5 farklı adreste yaptığı aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 kök kenevir ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Buluttepe Mahallesi'nde meydana geldi. İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı kavga ihbarı sonucu olay yerine intikal etti. Polisin şüphelilere ait 5 ikamette yaptığı arama sonucu 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 22 kök kenevir, 3 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda parçalanmış motosiklet parçası ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA