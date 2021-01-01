İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü
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İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

01.01.2021 16:20 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:24
İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, aralarında husumet bulunan M.K.'nin (47) tabancayla vurduğu S.B. (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, aralarında husumet bulunan M.K.'nin (47) tabancayla vurduğu S.B. (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. S.B.'nin ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Buluttepe Mahallesi 392 Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve ailece aralarında husumet bulunan S.B. ve M.K. sokakta karşılaştı. Tartışmaya başlayan ikiliden S.B. tartışmanın büyümesi üzerine oradan ayrıldı. S.B., kısa bir süre sonra tabancayla M.K.'nin evinin önüne geldi. S.B.'yi elinde silahla gören M.K. odasındaki tabancayı alarak S.B.'ye doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan S.B. kanlar içinde yere yığılırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı S.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.B, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.B.'nin ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Polis, hastane önünde iki ailenin tekrar kavga etmesine karşın güvenlik önlemleri aldı. S.B.'yi silahla yaralayan M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


İskenderun'da silahlı kavga: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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