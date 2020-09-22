İskenderun'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
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İskenderun'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İskenderun'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı
22.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:21

HATAY'ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 15 adet fişek, 6 adet tapu ve 1 adet çek ele geçirdi.Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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