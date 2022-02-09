İskenderun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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İskenderun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA, Burak Milli - Güncel
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İskenderun'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahte içki ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet güçleri, kentte sahte içki ve uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Polis, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramalarda, 23 litre sahte içki, 13,85 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar buldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.

AA / Burak Milli - Güncel

İskenderun, Uyuşturucu, Hatay, Güncel, Haberler

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