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İskenderun'da sahte dolar ele geçirildi

İskenderun'da sahte dolar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada desteler halinde sahte dolar ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evde yapılan aramada desteler halinde sahte dolar ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince H.K. adlı şahsın ikametinde yapılan aramada, 8 gram metamfetamin, desteler halinde sahte 3 milyon 800 bin dolar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak H.K. ile H.N.B. gözaltına alındı. - HATAY

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