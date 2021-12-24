İskenderun'da sahte 100 liralık banknotlar ele geçirildi
AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir adreste 20 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir adreste 20 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, bir adrese ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Güvenlik güçleri, evde yaptığı aramada, 20 adet 100 liralık sahte banknot buldu.
Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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