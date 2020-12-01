İskenderun'da sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

İskenderun'da sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı

01.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 19:08
İskenderun'da sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam İskender Yönden başkanlığında olağanüstü toplandı.

Toplantıda, Barbaros Mahallesi'nde kurulan pazarın kapatılmasına, faaliyetleri devam eden semt pazarlarının denetimlerinin sıkılaştırılmasına, sahil kordonu, park ve gezinti yerlerinin etrafına şerit çekilerek giriş çıkışların denetlenmesine, özel anaokulu ve yatılı kuran kurslarının faaliyetlerine ara vermesine, kamu kurum ve kuruluşlarında özel ziyaret ve etkinliklere izin verilmemesine, toplantı ve konferansların internet üzerinde yapılmasına karar verildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı
'Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?' anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı
"Erdoğan'a rakip olsa hangisine oy verirsin?" anketi! Listedeki 6 isimden ikisi öne çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

İlgili Haberler

Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Sınır ötesi müşterileri olan pazar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı
Edirne'de Bulgar turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı
Edirne'de Bulgar turistlerin alışveriş yaptığı pazar kapatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur İrem Derici Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Çocuk Pazar Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskenderun'da sahil kordonu, park ve gezinti ile bir pazar yeri kapatıldı - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 19:09:41. #1.14#
title