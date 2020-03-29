- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haber
İskenderun, Dumlupınar, Hatay

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

29.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:47
- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, Pınarbaşı ve Dumlupınar mahallelerinde etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken Tayfur Sökmen Bulvarı'ndaki alt geçit de sular altında kaldı. Sağanak nedeniyle Sarıseki Deresi de taştı. Vatandaşlar, evlerinde ve iş yerlerinde biriken suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de ilçe genelinde çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışların hafta boyu süreceği öğrenildi.

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı Haber
Korona vakası taşıyan ambulansın camlarını kıran saldırganlar yakalandı
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli Haber
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı Haber
Davalık olduğu rol arkadaşı setten paylaşım yapınca çileden çıktı
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi Haber
Japonya'da aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı Haber
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Çin'in Vuhan kentinde karantinanın bitmesini isteyen halk isyan çıkardı, polise saldırdı
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Sumağın koronavirüse iyi geldiği iddiası, satışları 769 kat artırdı
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durduruldu
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Sakarya'da karantina yurdunda kalan kadın, odasını tanıttı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
Uruguay Futbol Federsayonu, 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
New York Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Fahrettin Koca İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Murat Boz Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: - İskenderun'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 15:36:55. #1.15#
title