İskenderun'da sağanak hayatı felç etti

02.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:39

HATAY'ın İskenderun ilçesinde dün gece boyunca etkili olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Dün geceki sağanak nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklar nehre döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağmurun ardından İskenderun- Adana karayolunun gidiş yönü kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, sürücülerin yardımına AFAD ekipleri yetişti. İşyerlerini su basan esnaf kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı kişiler de yaşadıkları çaresizliğe tepki gösterdi.

Kaynak: DHA