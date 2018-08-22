İskenderun'da Protokol Bayramlaştı

İskenderun'da Protokol Bayramlaştı

İskenderun Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İskenderun'da Protokol Bayramlaştı

İskenderun Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.


Belediye sosyal tesisinde düzenlenen programda, AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hacı Bayram Türkoğlu, İskenderun Kaymakamı Vekili Payas Kaymakamı Polat Kara, 39 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri bayramlaştı.

Bayramlaşma sonunda katılımcılara ikram yapıldı.

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