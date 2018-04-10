İskenderun'da 'Polis Haftası' Kutlamaları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 173, kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Yağmurlu havaya rağmen gerçekleştirilen törende, İskenderun ilçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Çok sayıda emniyet mensubu, esnaf oda başkanı, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu üyesinin katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikler, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü makamında ziyaretlerin kabulüyle devam etti.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı'ya ilk tebrik, basın mensuplarından geldi.

Basın mensupları Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek tüm polis teşkilatının 173. yıl dönümünü kutladı.

Makamında kısa bir açıklamada bulunan Balcı, "Türk Emniyet Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü nefes aldıkça kutlayacağız. Vatanımız ve milletimizin huzuru için gece gündüz demeden polis memuru arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz demeden birlikte mesai yaptığım tüm arkadaşlarım ve tüm emniyet teşkilatımızda görev yapan arkadaşlarımızın bu özel gününü kutluyorum" dedi.

Gazetecilerin ardından minik öğrenciler de Balcı'nın makamına gelerek Polis Haftası'nı kutladı. - HATAY