İskenderun'da patlama (1)

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaynağı henüz belirsiz bir patlama meydana geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kaynağı henüz belirsiz bir patlama meydana geldi.

Saat 20.50 sıralarında PAC Meydanı'nda büyük biri gürültü ile meydana gelen patlama sonrası bölgeye zırhlı polis araçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis, patlamanın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. Patlamada ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İSKENDERUN (Hatay)