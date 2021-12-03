İskenderun'da otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi - Haberler
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İskenderun'da otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel
İskenderun'da otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilde gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte şüphe üzerine durdurulan bir otomobili aradı.

Polis, araçta gümrük kaçağı 845 telefon ekran koruyucusu, 256 kulaklık, 146 USB kablo, 220 oyun parmaklığı, 218 şarj aleti ve 44 müzik aleti buldu.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu sürücü emniyete götürüldü.

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