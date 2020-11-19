İskenderun'da orman yangını
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İskenderun'da orman yangını

19.11.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.11.2020 22:06
İskenderun'da orman yangını

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Düğünyurdu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, yangın bölgesine sevk edildi. Havanın karanlık olması nedeniyle ekipler, yangına 16 arazöz ile karadan müdahale ediyor.Öte yandan yangın, ilçe merkezinden de görülebiliyor. Yangının, 3 hektarlık alanda etkili olduğu ve büyümesinin büyük oranda engellendiği belirtildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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