İskenderun'da orman yangını (2)
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İskenderun'da orman yangını (2)

19.11.2020 23:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:49
İskenderun'da orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIHatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yayılmaması için ekipler, yoğun çaba sarf ediyor.

Bu arada İskenderun Cumhuriyet Başsacılığı da yangınla ilgili soruşturma başlattı. Yangının ne kadar alana zarar verdiği ise soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belirlenecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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