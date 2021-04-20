İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
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İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptıkları iddia edilen Tayland uyruklu 6 kadın ile salonun kiracısı B.Ç. gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptıkları iddia edilen Tayland uyruklu 6 kadın ile salonun kiracısı B.Ç. gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yapan, aracılık eden ve yer temin eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 18 Nisan Pazar günü Yenişehir Mahallesi'nde bir masaj salonunu fiziki takibe aldı. Salondan çıkan iki kişinin ifadesini alan polis ekipleri, içeride 100 TL karşılığında Tayland uyruklu kadınlara masaj yaptırıp cinsel ilişkiye girdiklerini belirledi. Salona baskın yapan ekipler, salonu kiraladığı belirlenen B.Ç. ile Tayland uyruklu U. L., A. S., P. S., S. S., K. A., C. C.?yi gözaltına aldı. B.Ç. hakkında fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan adli işlem başlatıldı.

İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI
İSKENDERUN'DA FUHUŞ OPERASYONU: 7 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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