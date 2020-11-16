İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u yabancı 22 kadın gözaltında
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İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u yabancı 22 kadın gözaltında

16.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 12:02

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinin masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polis ekiplerinin masaj salonlarına yönelik düzenlediği operasyonda, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı.

İskenderun'da kayıtlı ya da kayıtsız masaj salonları olduğu, bu iş yerlerinin uyuşturucu kullanmak, fuhuş yapmak ve kaçak olarak barınmak amacıyla kullandığı ihbarını alan polis, salonlarda ikamet ve çalışma izinleri olmayan yabancı uyruklu kadınların çalıştığını belirledi. Bunun üzerine 7 masaj salonuna yapılan eş zamanlı baskında, 19'u yabancı uyruklu 22 kadın gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.


İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u yabancı 22 kadın gözaltında
İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u yabancı 22 kadın gözaltında
İskenderun'da masaj salonlarına polis baskını; 19'u yabancı 22 kadın gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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