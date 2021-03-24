İskenderun'da kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza
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İskenderun'da kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza

24.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:51
İskenderun'da kumar oynayan 7 kişiye 33 bin 635 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynadıkları ve Covid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen 7 kişiye toplam 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıraathanelerde kumar oynanmasını önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda Çay Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi alınması üzerine iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda iş yerinin 2. katında 11 kişinin olduğu, 2 masa etrafında 7 şahsın iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları tespit edildi. Kısıtlama kurallarını hiçe sayarak kapalı mekanda kumar oynadıkları belirlenen 7 kişiye kumar oynamaktan kişi başı 1336 lira toplamda 9 bin 352 lira, sosyal mesafeye uymamaktan 24 bin 283 lira para cezası olmak üzere toplamda 33 bin 635 lira ceza uygulandı.

Ayrıca iş yeri sahibi olan A.M. isimli şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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