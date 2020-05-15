İskenderun'da kumar operasyonu: 7 kişiye 30 bin 625 TL ceza kesildi İskenderun'da kumar operasyonu: 7 kişiye 30 bin 625 TL ceza kesildi Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 30 bin 625 TL para cezası kesildi.

İskenderun'da kumar operasyonu: 7 kişiye 30 bin 625 TL ceza kesildi HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 7 kişiye toplam 30 bin 625 TL para cezası kesildi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese yaptıkları baskında A.G.,T.Ç.,S.O.,A.B.,İ.S.,İ.K. ve M.Z.C. adlı 7 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri adreste yaptığı aramada havalandırma boşluğuna atılı vaziyette 14 adet açılmamış iskambil kağıdı destesi, 25 adet oyun pulu ile açılmış 103 parça iskambil kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şahıs hakkında işlem yapılırken 30 bin 625 TL para cezası uygulandı. Kaynak: İHA