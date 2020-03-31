İskenderun'da kumar operasyonu
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İskenderun, Hatay, 3. Sayfa

İskenderun'da kumar operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye toplam 3 bin 675 TL para cezası kesildi.

31.03.2020 12:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:37
İskenderun'da kumar operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 3 kişiye toplam 3 bin 675 TL para cezası kesildi. 1 kişi hakkında da kumar oynamak için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yunus timleri ile birlikte belirlenen adrese baskın düzenledi. İçerisinde 2 adet masa ve iskambil kağıtları ile birlikte 4 şahsın bulunduğu mekanda kumar oynadığı tespit edilen 3 şahsa toplam 3 bin 675 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan polis ekiplerince gözaltına alınan A.Ç. isimli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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