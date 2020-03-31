İskenderun'da koronavirüs tedbiri
HATAY'ın İskenderun ilçesinde ilçe merkezine giriş ve çıkışlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol altına alındıİskenderun ilçesinde sahil, şehir merkezi giriş yolları polis bariyerleri ile girişlere kapatıldı.
31.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:06
HATAY'ın İskenderun ilçesinde ilçe merkezine giriş ve çıkışlar koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol altına alındı
İskenderun ilçesinde sahil, şehir merkezi giriş yolları polis bariyerleri ile girişlere kapatıldı. Ayrıca ilçeye giriş yolları da polis tarafından kontrollü bir şekilde yapılmaya başlandı. İlçeye mecburi giriş yapan araç sürücülerini durduran polis, ateş ölçerken, maske ve eldiven kullanmalarını isteyerek, evde kalanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
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Kaynak: DHA