İskenderun'da 'Korona yoğun bölge' afişleri asıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İskenderun'da 'Korona yoğun bölge' afişleri asıldı

03.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:50
İskenderun'da 'Korona yoğun bölge' afişleri asıldı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs vakalarının yoğun olduğu mahallelere 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler asıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İskenderun Belediyesi tarafından vaka olan yerlerdeki kalabalığı azaltmak amacıyla hazırlanan 'Dikkat, korona yoğun bölge' yazılı afişler, vakaların yoğun olduğu mahallelere asıldı. Afişler, ilçenin en işlek caddelerinden Şehir Pamir Caddesi başta olmak üzere, Kocatepe, Mustafa Kemal, Sakarya, İsmet İnönü, Denizler ve Esentepe mahallelerine asıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

İlgili Haberler

İskenderun'da afişli korona uyarısı
İskenderun'da afişli korona uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki sorunlarla ilgilenirken asla yayılmacı bir anlayışla hareket etmiyoruz"
Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Ivana Sert Kenan Işık Demet Özdemir
Spor Nacer Chadli Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İskenderun'da 'Korona yoğun bölge' afişleri asıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 12:51:27. #1.15#
title