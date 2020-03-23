İskenderun'da kırtasiye, siparişle satış yapıyor İskenderun'da kırtasiye, siparişle satış yapıyorHATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kırtasiye, 'siz evde kalın' sloganıyla ihtiyaç sahiplerine almak istedikleri kitapları adreslerine teslim etti.

İskenderun'da kırtasiye, siparişle satış yapıyor

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kırtasiye, 'siz evde kalın' sloganıyla ihtiyaç sahiplerine almak istedikleri kitapları adreslerine teslim etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. İskenderun ilçe merkezinde bulunan kırtasiye, kitap ve malzeme ihtiyaçlarını telefonla karşılayıp, ücretsiz siparişleri teslim ediyor.

İş yerlerinde yoğunluğu azaltmak için böyle bir çalışma başlattıklarını dile getiren kırtasiye çalışanı Enes Bodur, "Sağlık her şeyin başı, bizler böyle bir kampanya başlattık. Dünyada önemli sorunlara neden olan virüse karşı vatandaşlarımızın isteklerini evlerine gönderiyoruz. Telefon ile alınan sipariş veya okuma kitabı talepleri hazırlanarak maske ve eldiven korumalı arkadaşlarımız adreslere teslim ediyor" dedi.

Verilen siparişleri evlerine teslim edilen vatandaşlar da, hizmetten memnun kaldıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA